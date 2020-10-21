Россия намерена обеспечить Крым водой

Тема водоснабжения Крыма будет обсуждаться в среду на совещании у президента Путина с вице-премьером РФ.

Россия намерена самостоятельно обеспечить Крым водой и не зависеть от Украины. Об этом в среду, 21 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ему задали вопрос, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра. На это он ответил, что такие переговоры исключает Украина, перекрывшая кран.

«Россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», – добавил пресс-секретарь президента.

Он сообщил, что тема водоснабжения Крыма будет обсуждаться в среду на совещании у президента Владимира Путина с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

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