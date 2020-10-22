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12:00 22 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина освоила новый маршрут в Китай

Поезд находился в пути 19 суток и проследовал через территорию пяти стран, в его составе 41 контейнер с холодильным оборудованием.

Первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Украина через Казахстан, Россию и Беларусь прибыл на грузовую станцию Киев-Лиски. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила госкомпания ПАО.

Поезд находился в пути 19 суток, в его составе 41 контейнер с холодильным оборудованием. УЗ планирует периодичность курсирования поезда раз в неделю.

При наличии достаточного груза частота рейсов будет увеличена и отправления начнутся по четкому графику, отмечают в УЗ.
«Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия его перевозки были экономически привлекательными для клиентов», – говорится в сообщении.

Также Укрзализныця разрабатывает онлайн сервис, чтобы клиенты могли через электронную площадку заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда.

Прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.

Контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины. Сейчас по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ.

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Тэги: Китай, торговля, поезд, пао, жд путь

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