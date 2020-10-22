В Украине очередной антирекорд: за сутки COVID-19 заболели 563 силовика

Максимальное с начала пандемии число заболевших зафиксировали среди правоохранителей – 434 человека. Еще более сотни заболевших среди военных.

Коронавирусную инфекциею за минувшие сутки выявили у рекордного числа правоохранителей – 434. Еще 129 случаев заражения подтвердили в Вооруженных силах Украины. Об этом в четверг, 22 октября, сообщают пресс-службы МВД и ВСУ.

«За сутки, 22 октября, в системе МВД коронавирусную болезнь диагностировали у 434 правоохранителей», – информирует министерство.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Днепропетровской (67), в Запорожской (36), в Хмельницкой областях (22) и в Киеве (43).

С начала эпидемии коронавирусной болезнью заболели 10 196 правоохранителей, выздоровели – 9 395. Скончались 26 сотрудников системы МВД.

Отмечается, что медицинские учреждения системы министерства в 24 областях загружены на 50 – 90% в зависимости от региона. А в Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

А в Вооруженных силах за сутки было госпитализировано 26 человек. Еще 103 находятся на лечении дома под контролем медицинской службы, в том числе 37 военнослужащих и восемь работников ВСУ в Киевской области, 15 военнослужащих во Львовской области и семь – в Хмельницкой области. Состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 22 октября в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 1190 человек. Выздоровели за время пандемии 3479 человек, летальных случаев – 14. На самоизоляции находится 439 человек.

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