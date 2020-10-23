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Главная » Украина » Экономика
02:29 23 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский заявил, что без денег МВФ Украина не проживет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не может отказаться от кредитования со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

«Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда», – сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам.

Президент отметил, что благодарен МВФ за финансовую поддержку.

«Но когда мы говорим, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ, и привлекать деньги под конкретные инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира. Но сейчас у нас экономика слабая», – добавил Зеленский.

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Тэги: Владимир Зеленский, кредит МВФ

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