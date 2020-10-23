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03:52 23 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правительственная комиссия установила причины катастрофы АН-26 под Чугуевом

Об этом заявил председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.

Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.

«Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия», – сообщил вице-премьер-министр.

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и второстепенные. Так среди ряда причин – как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система «предельного регулирования температуры»).

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к катастрофе самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

«К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета», – отметил он.

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Тэги: авиакатастрофа

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