Четыре плана от МОЗ по распространению COVID-19

В Минздраве разработали планы действий на четыре сценария распространения COVID-19 в Украине. В худшем случае предусмотрено право выбора для медиков, кого из пациентов спасать.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 23 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, что в МОЗ разработали разные сценарии развития событий – в том числе, и сценарии резкого роста количества больных, и реагирования медицинской системы.

«Когда мы говорим о реагировании системы здравоохранения, мы четко осознаем, что количество коек, которое мы можем отвести под лечение больных COVID-19, ограничено 52 тысячами. Потому что у нас другие болезни не делали каникул», – сказал Степанов.

Он пояснил, что способность медицинской системы оказывать помощь оценивается, исходя из количества заболевших за сутки, из которых вычитается количество (процент) тех, кого могут госпитализировать.

Степанов также рассказал о четырех «уровня» распространения болезни.

Первый уровень – тот, на котором Украина находится сейчас, до восьми тысяч больных в сутки. На этом уровне власти наращивают количество коек в больницах и способность медицинской системы лечить больных.

Второй уровень – когда суточный прирост больных возрастет до 10 тысяч человек. Тогда Минздрав планирует ввести практически все 52 тысячи коек и может начать в некоторых регионах разворачивать мобильные госпитали.

Третий уровень – до 15-ти тысяч новых больных в сутки. На нем МОЗ будет вынужден «ввести практически полный перечень ограничений, который предусматривает красная зона, по всей стране».

В таком случае не исключено развертывание мобильных госпиталей, полная мобилизация врачей и медицинских работников, включая даже интернов.

Четвертый уровень – когда количество больных может дойти до 20 тысяч в сутки, а заполненность «коечного фонда» может составить до 100%.

По словам Степанова, в таком случае МОЗ будет вынуждено «вводить так называемые протоколы выбора», когда врач определяет, кого из больного спасать.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что количество медработников ограничено, их нельзя «импортировать» откуда-то в критической ситуации.