Украинский автопром перезагрузка? Показали обновленную версию «Славуты»

Запорожский завод представил новую модель «Славуты» на выставке «Столичное автошоу».

В 1999 году украинский автопроизводитель ЗАЗ впервые выпустил модель 1103 «Славута», которая была основана на платформе ЗАЗ-1102 «Таврия». «Славуту» собирали до января 2011-го, после чего руководство запорожского автозавода отказалось от этой модели.

Реинкарнацию «Славуты» представили почти через 10 лет: на выставкесегодня, 23 октября, «Столичное автошоу» в Киеве компания ЗАЗ показала новую версию этого автомобиля — Slavuta Nova.

Сообщается, что авто построили на платформе китайского хэтчбека Chery M11 и укомплектовали 1,6-литровым двигателем, который выдает 93 л. с. мощности. Силовая установка работает в паре с механической КПП на пять скоростей. Новых хэтчбек должен поступить в продажу не раньше, чем через полтора года.

В сентябре 2020-го в компании Renault заявили, что на украинском заводе ЗАЗ стартует сборка купе-кроссовера Arkana.

Тэги: ЗАЗ, Славута, Славута-нова