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22:00 23 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Microsoft заключил партнерство с компанией SpaceX

IT-гигант будет сотрудничать со SpaceX. Вместе они думают создать облачную сеть на основе космических спутников.

Microsoft объявил о партнерстве с основанной предпринимателем Илоном Маском частной космической компанией SpaceX. Вместе они надеются обеспечить надежную связь между наземными ресурсами и «облаком» благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink, говорится в сообщении IT-гиганта.

«Microsoft объявила о ряде анонсов в рамках масштабной глобальной инициативы Azure Space. Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском», – уточняется в сообщении.

Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft – интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.

Microsoft также собирается запустить специальную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту, Azure Orbital Emulator. Это решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать алгоритмы на основе искусственного интеллекта для координации работы взаимосвязанных спутников с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования, надеются в компании.

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Тэги: Microsoft, сотрудничество, SpaceX

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