Помпео позвонил Лукашенко
Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу, 24 октября, провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении.
На данный момент подробностей не сообщают.
По информации белорусского телеканала ОНТ, Лукашенко заявил Помпео, что главным союзником Беларуси является Россия.
Президент Беларуси отметил поддержку со стороны Москвы в последние месяцы и подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики. Обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы, заявил Лукашенко.
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