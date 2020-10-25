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09:46 25 Октября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Помпео позвонил Лукашенко

Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу, 24 октября, провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.

Государственный секретарь США Майк Помпео

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении.

На данный момент подробностей не сообщают.

По информации белорусского телеканала ОНТ, Лукашенко заявил Помпео, что главным союзником Беларуси является Россия.

Президент Беларуси отметил поддержку со стороны Москвы в последние месяцы и подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики. Обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы, заявил Лукашенко.

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Тэги: Александр Лукашенко, Майк Помпео

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