Хэмилтон побил «вечный» рекорд Шумахера
На Algarve International Circuit прошел 12-й этап в Формуле-1 – Гран-при Португалии. Гонку выиграл действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.
Для него эта победа стала 92-й в карьере и по этому показателю он стал единоличным лидером, обойдя Михаэля Шумахера.
Вторым гонку в Портимао закончил партнер Льюиса по «Мерседесу» Валттери Боттас.
Третьим, как это было не раз в этом сезоне, – лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен
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Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Формулы-1 в Германии. Он сравнялся по количеству побед на этапах серии с Михаэлем Шумахером.
В гонке на первом месте он пробыл 24 297 километров, что больше, чем у легендарного Михаэля Шумахера – он наездил 24 148 км во главе пелотона.
Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» выиграл гонку Формулы-1 – Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.