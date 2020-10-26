Хэмилтон побил «вечный» рекорд Шумахера

На Algarve International Circuit прошел 12-й этап в Формуле-1 – Гран-при Португалии. Гонку выиграл действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Для него эта победа стала 92-й в карьере и по этому показателю он стал единоличным лидером, обойдя Михаэля Шумахера.

Вторым гонку в Портимао закончил партнер Льюиса по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Третьим, как это было не раз в этом сезоне, – лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен

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