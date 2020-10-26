Папа Франциск назначил первого в истории кардинала-афроамериканца

Архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори станет первым в истории кардиналом-афроамериканцем. Об этом пишет The New York Times.

Папа Франциск объявил список во время воскресного выступления перед верующими, которые слушали его на площади Святого Петра в Ватикане.

Среди избранных кардиналов четверо – старше 80 лет. Все они будут введены в ранг кардинала 28 ноября.

В прошлом году понтифик выбрал Уилтона Грегори руководителем престижной епархии в столице США. Он также трижды был главой Конференции епископов США.

Грегори был назначен архиепископом Атланты в мае 2019 года – он стал первым афроамериканским лидером католической общины округа Колумбия. Там он стал известен как католический священник, который активно поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Тэги: афроамериканцы, кардинал