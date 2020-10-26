Папа Франциск назначил первого в истории кардинала-афроамериканца
Архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори станет первым в истории кардиналом-афроамериканцем. Об этом пишет The New York Times.
Папа Франциск объявил список во время воскресного выступления перед верующими, которые слушали его на площади Святого Петра в Ватикане.
Среди избранных кардиналов четверо – старше 80 лет. Все они будут введены в ранг кардинала 28 ноября.
В прошлом году понтифик выбрал Уилтона Грегори руководителем престижной епархии в столице США. Он также трижды был главой Конференции епископов США.
Грегори был назначен архиепископом Атланты в мае 2019 года – он стал первым афроамериканским лидером католической общины округа Колумбия. Там он стал известен как католический священник, который активно поддерживает ЛГБТ-сообщество.
Новости по теме
О таком решении папы римского Франциска стало известно в четверг, 4 апреля, сообщает Reuters. 71-летний Уилтон Грегори занимал должность архиепископа Атланты.
Специальная комиссия занимается расследованием случаев сексуального насилия над детьми и участия католической церкви в сокрытии преступлений.
Его задержали в супермаркете Publix. Он этой неделе он предстал перед судом, а сейчас находится в центре временного заключения в Уэст-Палм-Бич.