В Иране каждые четыре минуты регистрируют смерть от COVID-19
Иранские власти продлили на месяц ограничения, связанные со вспышкой коронавируса в стране. В Минздраве признали смерть одного человека от вируса каждые четыре минуты и отмечают, что люди не соблюдают социальной дистанции.
Власти Ирана в понедельник, 26 октября, продлили до 20 ноября ограничения в Тегеране и по всей стране, поскольку органы здравоохранения страны заявили, что они регистрируют смерть от коронавируса каждые четыре минуты, пишет Reuters.
«Наши врачи и медсестры устали», – сказал глава Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом Алиреза Зали.
По его словам, в иранских больницах закончились койки для лечения новых пациентов.
Власти отмечают, что граждане не придерживаются социальной дистанции и если так пойдет и дальше, то, как отметил заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи, число смертей может вырасти до 600 в день.
Также он добавил, что 21 провинция из 31 находится в «красной» зоне из-за заболевания коронавирусом.
Новости по теме
Сейчас коронавирусом болеют более 80 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.
С начала пандемии в Украине уже свыше 28 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, из них 833 летальных.