В Иране каждые четыре минуты регистрируют смерть от COVID-19

Иранские власти продлили на месяц ограничения, связанные со вспышкой коронавируса в стране. В Минздраве признали смерть одного человека от вируса каждые четыре минуты и отмечают, что люди не соблюдают социальной дистанции.

Власти Ирана в понедельник, 26 октября, продлили до 20 ноября ограничения в Тегеране и по всей стране, поскольку органы здравоохранения страны заявили, что они регистрируют смерть от коронавируса каждые четыре минуты, пишет Reuters.

«Наши врачи и медсестры устали», – сказал глава Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом Алиреза Зали.

По его словам, в иранских больницах закончились койки для лечения новых пациентов.

Власти отмечают, что граждане не придерживаются социальной дистанции и если так пойдет и дальше, то, как отметил заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи, число смертей может вырасти до 600 в день.

Также он добавил, что 21 провинция из 31 находится в «красной» зоне из-за заболевания коронавирусом.

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