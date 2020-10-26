Зеленский потребовал реальной статистики по COVID

Глава государства потребовал от Минздрава достоверной статистики по заболевшим и выздоровевшим, однако, оказалось, что в МОЗ не знают точного числа тех, кто поборол болезнь.

Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании в понедельник, 26 октября, потребовал от министра здравоохранения Максима Степанова достоверной статистики по числу заболевших и выздоровевших от коронавируса. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Офис президента.

«На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и тех, кто выздоровел», – говорится в сообщении.

В свою очередь Степанов пояснил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

Он пояснил, что Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, а отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство поручило руководителям облгосадминистраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

По его словам, обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях – 50%.Накануне в стране заболели почти 5,5 тысяч человек, при этом выздоровели немного больше тысячи.

Он также добавил, что на закупку кислорода для больниц уже направили 571 миллион гривен.

Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек (на 6800 больше, чем в сентябре), отметил Шмыгаль.

Глава МОЗ Степанов сообщил, что еще 14 больниц начали принимать больных с коронавирусом.

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