США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. На этот раз ограничительные меры касаются нефтяного сектора.

Под санкции попали министерство нефти Ирана, национальная иранская нефтяная компания, национальная иранская танкерная компания. Кроме того, в санкционном списке оказались ряд подставных компании и подрядчиков, а также министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане.

Причиной введения санкций стало использование властями Ирана нефтяного сектора для финансирования элитного подразделения спецназначения Аль-Кудс, которое отвечает за осуществление специальных операций за пределами Ирана.

В санкционном списке также оказались четыре человека, причастные к продаже бензина режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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