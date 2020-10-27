Кабмин перенаправил 62 млн грн на дороги из программы МОЗ по онкозаболеваниям

Правительство передало почти 62 млн гривен из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог во Львовской области.

В этом году Минздраву полагалось 104,7 млн грн на совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Вместо этого деньги пойдут на улучшения состояния дорог общего значения во Львовской области и реставрацию вузов, колледжей.

Укравтодор получил 61,55 млн грн, Минобразования – чуть более 33 млн грн, еще 10 млн грн получило Минэнерго. Кабинет министров отправил на развитие дорог Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября, передают Наші гроші. Отмечается, что в целом по этой бюджетной программе перераспределили 104,752 млн грн.

В частности, 20 млн грн передали Минобразования для реставрации главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, 7,2 млн грн – Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе НАУ, 6 млн грн – Минобразования на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря по ул. Г. Сковороды, 2 в Подольском районе Киева.

Еще 10 млн грн передали Минэнерго на реализацию государственного инвестиционного проекта «Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей».

Кабмин также утвердил перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору.

Так, из 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн грн пойдет на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн грн – также на развитие дорог в Львовской области.

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