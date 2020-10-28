Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах

Виталий Кличко сообщил, что его поздравил с победой на выборах мэра Киева бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

«Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине», – написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Это сообщение он проиллюстрировал фотографией результатов экзит-пола Института развития города, подписанным так: «Виталий, поздравления! Горжусь тобой. Всего наилучшего. Твой друг Арнольд».

Шварценеггер в своем аккаунте в Twitter 23 октября поблагодарил специалистов клиники Кливленда за удачную операцию по установке аортального клапана, отметил, что чувствует себя «фантастически и уже гулял по улицам Кливленда».

Тэги: мэр Киева, Виталий Кличко, Арнольд Шварценеггер