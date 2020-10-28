Взрыв газа под Харьковом: число раненых растет

В результате происшествия два человека погибли, девять получили различные травмы. На месте аварии работают спасатели и полицейские.

В результате взрыва на территории газоперерабатывающей станции в Харьковской области погибли два человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Так, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.

«Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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