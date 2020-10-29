Украина может лишиться безвиза?

По данным дипломатических источников Европейская комиссия получила основания для приостановки безвизового режима с ЕС для украинцев.

Решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности чиновников за недостоверное декларирование доходов и имущества может стать основанием для приостановления Европейским союзом безвизового режима для Украины. Об этом в четверг, 29 октября, издание Украинская правда со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», – говорится в письме.

В связи с этим посол Украины предложил Кабмину в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, позволяющих не допустить введения санкций ЕС против Украины из-за решения Конституционного суда.

Совет национальной безопасности и обороны проведет срочное закрытое заседание по инициативе президента Владимира Зеленского. Решение КС об отмене ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников Зеленский расценил как угрозу национальной безопасности.

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