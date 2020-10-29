Ученые научились превращать лунную пыль в кислород

Это огромный скачок, приближающий человечество к возможности долго находиться на Луне. В сочетании с лунным льдом из нее можно было бы даже производить ракетное топливо.

Ученые успешно продемонстрировали производство кислорода и металлов из искусственной лунной пыли – реголита. Процесс назвали ROXY (Regolith to OXYgen and Metals Conversion) и считают, что он может произвести революцию в освоении космоса человеком, пишет Broadcast.

Данный прорыв сделала международная группа ученых под руководством Airbus Defense and Space (Фридрихсхафен, Германия), совместно с коллегами из Института производственных технологий и перспективных материалов Фраунгофера IFAM (Дрезден, Германия), Бостонского университета (Массачусетс, США), а также Abengoa Innovación (Севилья, Испания).

Прорыв был сделан после двух лет разработки, во время серии лабораторных испытаний в Fraunhofer IFAM. Кислород извлекался из образца смоделированной лунной пыли. Это первый шаг, но путь к операционной системе теперь ясен. Кислород незаменим для любой космической деятельности человека, и этот новый метод производства ROXY, в котором напрямую используется лунная пыль, может революционизировать деятельность человека на поверхности Луны.

“Этот прорыв – огромный скачок вперед, который приближает нас на один шаг к Святому Граалю – возможности поддерживать долгую жизнь на Луне, – сказал Жан-Марк Наср, руководитель отдела космических систем в Airbus. – ROXY является доказательством того, что сотрудничество между отраслью и ведущими учеными мира может принести огромные ощутимые выгоды, которые будут продолжать расширять границы будущих исследований”.

ROXY позволяет спроектировать небольшую и экономичную установку для преобразования реголита в кислород и металлы, и поэтому идеально подходит для поддержки широкого круга будущих исследовательских миссий. Не требуя дополнительных материалов или расходных материалов с Земли – за исключением самого реактора ROXY – это могло бы быть сердцем интегрированной производственно-сбытовой цепочки с использованием аддитивного производства для широкого спектра продуктов, которые сделают на Луне.

Это могут быть металлы, сплавы и кислород. В сочетании с лунным льдом можно было бы даже производить ракетное топливо из металлического порошка ROXY.

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