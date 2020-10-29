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Главная » Мир » Политика
19:30 29 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко распорядился закрыть госграницу Беларуси

Александр Лукашенко говорит, что граница является «зоной дружбы народов», и добавляет, что «закрыть границу – не сделать ее железным занавесом».

Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу Беларуси. Об этом сообщает Белта в четверг, 29 октября.

«Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», – заявил Лукашенко, добавив, что граница является «зоной дружбы народов».

«Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», – подчеркнул он.

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Тэги: Лукашенко, протесты, закрытие границ

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