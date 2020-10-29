Лукашенко распорядился закрыть госграницу Беларуси
Александр Лукашенко говорит, что граница является «зоной дружбы народов», и добавляет, что «закрыть границу – не сделать ее железным занавесом».
Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу Беларуси. Об этом сообщает Белта в четверг, 29 октября.
«Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», – заявил Лукашенко, добавив, что граница является «зоной дружбы народов».
«Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», – подчеркнул он.
Новости по теме
Поддержавшие протесты не должны учиться в вузах, заявил белорусский лидер на совещании с правительством.
Власти Беларуси сообщили о начале создания народных дружин в помощь силовикам. Оппозиция призывает их переходить на сторону протестующих.
Глава государства напомнил, что масштабные акции протеста проходили в стране еще в девяностых годах и нынешняя ситуация не является чем-то новым.