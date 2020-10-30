Экономика США показала рекордный рост
По данным министерства торговли США, в третьем квартале ВВП вырос на 7,4%, или на 33,1% в годовом выражении, что является историческим рекордом.
Динамика даже выше той, что предсказывали аналитики (+32%). Однако ВВП все равно остается на 3,5% ниже докоронавирусного пика после рекордного (31,4% в годовом выражении) падения во втором квартале.
Также рекордный рост (40,7% в годовом выражении) показали потребительские расходы, значительно выросли инвестиции в основные фонды и недвижимость.
В то же время количество новых заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 40 тысяч – до 751 тысячи.
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