В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин на 10 млн долларов
В Одессе в морском порту «Южный» обнаружили 50,8 кг кокаина. Стоимость партии наркотиков на черном рынке составляет более 10 миллионов долларов США.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, наркотики доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора.
«45 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных полостях – вентиляционных люках одного из контейнеров. Все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающую на его принадлежность к определенному наркосиндикату», – говорится в сообщении.
Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
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Общий вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонн, а количество в нем чистого наркотика будет определено после проведения экспертиз.
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