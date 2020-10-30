Какие автомобили собирают в Украине

Сегодня автомобильная промышленность Украины не может похвастаться разнообразием разработок.

Сегодня автомобильная промышленность Украины не может похвастаться разнообразием разработок. Фактически последним «национальным» автомобилем стала Славута, производство которой свернули в 2011 году. Тем не менее, на территории современной Украины есть еще немало крупных предприятий, специализирующихся не только сборкой отдельных узлов и агрегатов, но и полноценных транспортных средств «с нуля». Дальше расскажем, что сегодня можно приобрести из мира автомобилей в Украине, а именно сборки усилиями украинских инженеров и специалистов.

«ЗАЗ»

В далеком 1963 году был основан Запорожский автомобильный завод – одно из немногих украинских предприятий, которое до сих пор располагает всеми необходимыми мощностями для сборки современных автомобилей. Здесь производил вышеупомянутую Славуту, а еще раньше – Таврию и Запорожец. Из этого завода выезжали Daewoo Sense, Lanos, которые полюбились отечественными водителями. Сегодня ЗАЗ выпускают порядка 100 тысяч автомобилей в год. Не своих, а адаптированных – Chery, Chevrolet. Однако нагрянувший не так давно кризис уже несколько раз заставлял завод остановиться.

«Богдан»

Этот производитель занимается выпуском не только грузовых, но и легковых автомобилей. Также на заводе организовали выпуск автобусов, специализированной тяжелой техники и троллейбусов. В нынешнее время «Богдан Моторс» занимаются импортом и продажей автомобилей производства Hyundai, JAC, Great Wall на территории Украины. Выпуск в год составляет порядка 150 тысяч легковых автомобилей и еще 25 тысяч единиц тяжелой грузовой техники. В последнее время объемы производства стали падать по той причине, что «Богдан» разорвали контракт сотрудничества с «АвтоВАЗ».

«Еврокар»

Данный автомобильный завод появился еще в начале «нулевых». На нем проходила как крупноузловая сборка, так и сборка полноценных транспортных средств. Производственные мощности предприятия позволяют производить вплоть до 80 тысяч единиц автомобильной техники в год. Раньше с конвейера «Еврокар» сходили такие авто, как SEAT, Volkswagen, Audi. Но больше всего «Еврокар» запомнился по выпуску моделей чешских автомобилей Skoda. Постепенно объемы производства сокращаются, сейчас выпускает 50 тысяч единиц полноценной сборки. В общей сложности в «Еврокар» было инвестировано порядка 250 миллионов долларов. Это большие денежные средства, но это меньше, чем годовой оборот денежных средств в игровой индустрии. Бонусы за внесения депозита можно получить в проверенных и зарекомендовавших себя игровых площадках.

Ауди и Мерседесы

Раньше список доступных к приобретению автомобилей украинской сборки был гораздо разнообразней. В «нулевых» в Украине путем крупноузловой сборки производили многие модели от европейских изготовителей. Так в ЗАЗ собирали еще Опель и Мерседес. Все это было сделано с одной целью, чтобы избежать ощутимых налоговых пошлин на ввозимые в Украину готовые легковые транспортные средства. Сборка «на месте» позволяла существенно сократить затраты на производство. Однако довольно большое число компаний покинули украинский рынок вместе с наступившим кризисом. Правда, и до него некоторые компании решили уйти, ссылаясь на низкий спрос продукции. Например, в 2009 году такое решение приняли в Опель, поскольку автомобили этой марки продавались слабо. В ЗАЗ в это время собирали даже Мерседес, а в Закарпатье Ауди. Таким образом, мы видим, что в Украине есть серьезный потенциал по сборке, а главное – есть специалисты и техническое оснащение.