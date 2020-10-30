Против главы КСУ открыли дело за госизмену
Причиной стала покупка земельного участка в аннексированном Крыму и его оформление согласно российскому законодательству, чем Тупицкий, фактически признал юрисдикцию российского органа над Крымом, сообщили в ГБР.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого из-за самовольного занятия земельного участка в Крыму, а также государственной измены. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, в 2018 году он самовольно занял не отведенный ему земельный участок и признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.
«Таким образом, он вероятно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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