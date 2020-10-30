Землетрясение в Турции: более 200 человек ранены, есть жертвы

В городе Измир, который стал эпицентром толчков, было разрушено не менее 20 домов. В результате землетрясения погибли шесть человек.

В результате мощного землетрясения, которое произошло в Эгейском море, в турецком Измире не менее шести человек погибли и еще 202 получили травмы. Об этом заявили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Турецкие спасатели уточнили, что одну из жертв накрыло большой морской волной, которая образовалась в результате подземного толчка. Также из-за этого некоторые области провинции оказались подтоплены.Есть ли среди среди жертв или пострадавших граждане Украины, пока что неизвестно, сообщил генеральный консул в Стамбуле Александр Гаман.

«Информация о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших устанавливается», – написал он в Twitter, выразив соболезнования родным погибших, а также пожелав выздоровления пострадавшим.

Как уже известно, было разрушено не менее 20 домов. Спасательная операция продолжается – на данный момент известно о спасении из-под завалов порядка 70 человек.

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