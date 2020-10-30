Серебро, как и золото или платину, принимают во всех ломбардах Украины.

Серебро, как и золото или платину, принимают во всех ломбардах Украины. Это благородный металл, который любят за дух аристократизма и доступность, ведь стоимость одного грамма серебра значительно ниже золота. Поэтому украшения с холодным сиянием могут позволить себе люди любого достатка.

Этот драгоценный металл используют не только для изготовления ювелирных изделий, но и во многих других сферах. Например, особой популярностью пользуется столовое серебро, которое нередко играет роль семейной ценности и передается от поколения к поколению. Также, часто именно серебряные монеты становятся причиной споров на крупных аукционах, ведь каждый коллекционер норовит получить желанное изделие.

Поэтому совсем неудивительно, что серебро входит в число самых популярных предметов залога в любом ломбарде. В этой статье рассказываем о том, как заложить серебро в ломбард сети «Скарбниця».

Алгоритм получения кредита под залог серебра очень прост, ведь состоит всего из 2 этапов. Разбираемся подробнее.

Первый этап. Оценка серебряного изделия.

Для того, чтобы оформить ломбардный кредит, каждый клиент в индивидуальном порядке получает бесплатную экспертную оценку своего имущества. В процессе оценки сотрудник ломбарда изучает серебряное изделие по установленным критериям, а именно обращает внимание на:

● наличие пробы (принимаем 600, 875, 916, 925);

● вес изделия (от 1 грамма);

● вид предмета (украшение, монеты, столовые приборы);

● степень сохранности (царапины или другие дефекты).

Какие украшения можно сдать? Мы принимаем кольца, серьги, кулоны, браслеты и цепочки. Кроме того, в ломбардах «Скарбниця» можно сдать как целые изделия, так и сломанные или отдельные элементы. Подробнее уточняйте у сотрудников отделения. А для экономии времени вы можете получить оценку своего предмета онлайн на сайте.

Второй этап. Оформление кредитного договора.

После того, как эксперт озвучит вам стоимость вашего предмета, вы можете оформить договор ломбардного кредитования. Для этого предоставьте сотруднику ломбарда предмет залога и паспорт. Далее согласуйте все детали, подпишите договор и получите деньги