Зеленского обвинили в «конституционном перевороте»

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Таким образом он прокомментировал проект Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» на брифинге.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его слепили, №4288, имеет признаки конституционного переворота в Украине, я это ответственно заявляю», – сказал Тупицкий.

Законопроект Зеленского о роспуске состава КС и восстановлении статьи о недостоверном декларировании появился накануне.

В документе решение КС относительно антикоррупционного законодательства и отмены электронного декларирования названо ничтожным, то есть не создающим правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

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