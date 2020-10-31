Зеленского обвинили в «конституционном перевороте»
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.
Таким образом он прокомментировал проект Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» на брифинге.
«Сегодня появляется проект закона, за ночь его слепили, №4288, имеет признаки конституционного переворота в Украине, я это ответственно заявляю», – сказал Тупицкий.
Законопроект Зеленского о роспуске состава КС и восстановлении статьи о недостоверном декларировании появился накануне.
В документе решение КС относительно антикоррупционного законодательства и отмены электронного декларирования названо ничтожным, то есть не создающим правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.
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