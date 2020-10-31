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01:48 31 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленского обвинили в «конституционном перевороте»

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Таким образом он прокомментировал проект Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» на брифинге.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его слепили, №4288, имеет признаки конституционного переворота в Украине, я это ответственно заявляю», – сказал Тупицкий.

Законопроект Зеленского о роспуске состава КС и восстановлении статьи о недостоверном декларировании появился накануне.

В документе решение КС относительно антикоррупционного законодательства и отмены электронного декларирования названо ничтожным, то есть не создающим правовых последствий. Кроме того, отмечено, что оно принято судьями в условиях реального конфликта интересов.

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Тэги: Владимир Зеленский, Конституционный суд

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