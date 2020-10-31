50 турок-исламистов напали на католическую церковь в Вене

Молодые люди, по данным австрийской газеты Kurier, устроили в церкви Святого Антония Падуанского дебош – били ногами лавки, кричали «Аллах акбар» и громили церковную утварь.

Нападавшие, как отмечается, успели скрыться, несмотря на то, что священнослужители вызвали полицию.

Сейчас церковь закрыта. О пострадавших не сообщается.

Полиция Вены подтвердила атаку: там подчеркнули, что в течение последних месяцев турецкие исламисты, которых считают причастными к нападению, уже привлекали внимание силовиков. Личность десяти погромщиков установлена, утверждают следователи.

Канцлер Австрии Себастьян Курц на этом фоне заявил о необходимости борьбы, как он выразился, с «политическим исламом». По его словам, христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру.

Атака на церковь в Вене произошла на фоне ряда нападений исламистов во Франции. В четверг в Ницце такая атака на собор Нотр-Дам привела к гибели трех человек, одна из жертв была обезглавлена.

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