Усик по очкам победил Чисору
Украинский боксер Александр Усик выиграл у британца Дерека Чисоры и стал официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.
Уже в первом раунде британец дал понять, что он не собирается уступать фавориту и несколько раз хорошо попал боковыми ударами.
На этом Чисора не остановился и продолжал проводить разящие выпады, с которыми часто не справлялся Усик, расчитывавший на то, что визави будет выдыхаться.
Начиная с третьего раунда украинский боксер начал выравнивать ситуацию в ринге, хотя и без особого успеха в том, чтобы перехватить инициативу.
Перелом в поединке наступил в седьмом раунде, в котором Усик нанес несколько точных ударов в заметно уставшего Чисору.
После этого украинский боксер доминировал в ринге и одержал победу по очкам единогласным решением судей — 117−112, 115−113, 115−113. Это 18-я победа Усика из 18-ти среди профессионалов.
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