«Мерседес» седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов
На легендарном автодроме в итальянской Имоле состоялся 13-й этап в Формуле-1 – Гран-при Эмилии Романьи.
В гонке очередной дубль завоевали гонщики «Мерседеса» – первым был и действующий чемпион мира, лидер текущего зачета Льюис Хэмилтон, вторым гонку закончил обладатель поул-позишн Валттери Боттас.
Составил компанию гонщикам команды немецкого автоконцерна пилот «Рено» Даниэль Риккардо.
Добавим, что в Кубке конструкторов «Мерседес» набрал 479 очков и за 4 этапа до финиша чемпионата стал недосягаемым для соперников.
«Мерседес» седьмой раз подряд выиграл общекомандное первенство и, таким образом, коллектив из Беркли побил рекорд «Скудерии Феррари», которая с 1999 по 2004 год шесть раз подряд выигрывала Кубок конструкторов.
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На Algarve International Circuit прошел 12-й этап в Формуле-1 – Гран-при Португалии. Гонку выиграл действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при Формулы-1 в Германии. Он сравнялся по количеству побед на этапах серии с Михаэлем Шумахером.
В гонке на первом месте он пробыл 24 297 километров, что больше, чем у легендарного Михаэля Шумахера – он наездил 24 148 км во главе пелотона.