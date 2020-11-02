«Мерседес» седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов

На легендарном автодроме в итальянской Имоле состоялся 13-й этап в Формуле-1 – Гран-при Эмилии Романьи.

В гонке очередной дубль завоевали гонщики «Мерседеса» – первым был и действующий чемпион мира, лидер текущего зачета Льюис Хэмилтон, вторым гонку закончил обладатель поул-позишн Валттери Боттас.

Составил компанию гонщикам команды немецкого автоконцерна пилот «Рено» Даниэль Риккардо.

Добавим, что в Кубке конструкторов «Мерседес» набрал 479 очков и за 4 этапа до финиша чемпионата стал недосягаемым для соперников.

«Мерседес» седьмой раз подряд выиграл общекомандное первенство и, таким образом, коллектив из Беркли побил рекорд «Скудерии Феррари», которая с 1999 по 2004 год шесть раз подряд выигрывала Кубок конструкторов.

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