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04:58 02 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховный муфтий России назвал карикатуры на пророка Мухаммеда «пустяком»

Талгат Таджуддин назвал карикатуры на пророка Мухаммеда «пустяком», из-за которого не стоит воевать. Его цитирует издание РБК.

«Из-за пустяка, из-за того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами – это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни», – заявил верховный муфтий, подчеркнув, что пророк Мухаммед «не проповедовал месть и ценил прощение».

Также высшее духовное лицо мусульман попросил считать слова муфтия Чечни, назвавшего президента Франции Эммануэля Макрона и французов, которые его поддерживают, врагами всех мусульман, его личным мнением.

Волна протестов и угроз со стороны мусульман началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории этническим чеченцем – за то, что учитель, обсуждая со своими учениками свободу слова, показывал им карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макарон публично выступил в защиту свободы слова и против запрета подобных карикатур.

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Тэги: пророк Мухаммед, карикатуры, верховный муфтий России

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Журнал Charlie Hebdo снова опубликует карикатуры на пророка

Французский журнал Charlie Hebdo сообщил, что 2 сентября снова опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда из-за которых в редакции произошел теракт.

Из Charlie Hebdo ушел автор карикатур на пророка Мухаммеда

Художественный руководитель редакции Ренальд Лузье, известный под псевдонимом Луз, заявил, что покинет редакцию уже на следующей неделе. Он был автором большинства карикатур.

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