Верховный муфтий России назвал карикатуры на пророка Мухаммеда «пустяком»

Талгат Таджуддин назвал карикатуры на пророка Мухаммеда «пустяком», из-за которого не стоит воевать. Его цитирует издание РБК.

«Из-за пустяка, из-за того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами – это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни», – заявил верховный муфтий, подчеркнув, что пророк Мухаммед «не проповедовал месть и ценил прощение».

Также высшее духовное лицо мусульман попросил считать слова муфтия Чечни, назвавшего президента Франции Эммануэля Макрона и французов, которые его поддерживают, врагами всех мусульман, его личным мнением.

Волна протестов и угроз со стороны мусульман началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя истории этническим чеченцем – за то, что учитель, обсуждая со своими учениками свободу слова, показывал им карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макарон публично выступил в защиту свободы слова и против запрета подобных карикатур.

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