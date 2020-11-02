Папа Франциск раскритиковал противников карантина
Папа римский Франциск призвал к послушанию и солидарности, критикуя жалобы на запреты и ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
«С одной стороны, мы имеем увеличение числа тех, кто беспощадно нажился на несчастьях других, тех, кто думает только о себе, кто протестовал или жаловался на определенные ограничительные меры, не в состоянии принять, что не все имеют одинаковые способности и ресурсы перед лицом пандемии», — сказал Франциск.
По словам Папы, любые кризисы усиливают существующую несправедливость, но также могут пробудить в человечестве и лучшие качества.
При этом, считает он, страны, которые пытаются спасти в первую очередь экономику, забывают, что «настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку как таковому».
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