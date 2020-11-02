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10:00 02 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Губернатор Ивано-Франковской области заболел COVID-19

Виталий Федорив сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста и лечится дома под контролем врача.

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации ОГА Виталий Федорив сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он в понедельник, 2 ноября, написал на своей странице в Facebook.

«Дошла очередь и до меня – получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача», – написал Федорив.

Он также призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.

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Тэги: Ивано-Франковск, губернатор, covid-19

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