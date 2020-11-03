Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОП

Введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения отложили до 2022 года.

Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента.

Соответствующий законопроект, по его словам, должен быть зарегистрирован в парламенте во вторник, 3 ноября.

«Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год – до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект», – отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

«Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом», – заявил Разумков.

Тэги: законопроект, кассовые аппараты, ФОП