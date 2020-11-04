«Боруссия» разгромила «Шахтер» в Лиге чемпионов
В стартовом матче 3-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве принимал менхенгладбахскую «Боруссию» и унизительно проиграл – 0:6.
В первом тайме хозяева продемонстрировали полное отсутствие защиты. Ветер в обороне «Шахтера» летал буквально повсюду. Бразильские хавбеки также игнорировали игру в обороне. В атаке «горняки» также не преуспели – лишь один момент у Тете, который ликвидировал голкипер гостей Зоммер.
Как итог – 0:4 уже до перерыва.
Подавленными выглядели подопечные Луиша Каштру и во второй половине встречи.
Со своей стороны игроки «Боруссии» не форсировали события, играли согласно результатам, но опасные моменты у ворот Анатолия Трубина возникали регулярно. Два из них привели к очередному взятия ворот – 0:6.
«Шахтер» провел один из самых слабых и безвольных матчей в своей новейшей истории.
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