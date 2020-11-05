Выборы в США: пока побеждает Байден. Страна погрузилась в массовые беспорядки

Пока мы спали, США погрузились в массовые беспорядки. На данный момент лидирует Байден, ему не хватает 6 голосов. Трампа заявил, что текущий подсчет голосов был мошенничеством.

Особенно горячо сейчас в Нью-Йорке и Портленде.

На данный момент лидирует Байден, ему не хватает 6 голосов выборщиков до победы. Байден победил в важнейших штатах Висконсине и Мичигане. Теперь у него 264 голоса выборщиков, для победы нужно 270.

Голоса ещё не посчитаны в 4 штатах – Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. Если Байден победит в Неваде, то это принесет ему недостающие 6 голосов.

По числу голосов избирателей Байден также опережает Трампа (50,4% против 48% у Трампа).

В спорных штатах штаб Трампа подает иски в суды с требованием пересчитать голоса. Трамп обвинил демократов в накрутке голосов в Пенсильвании и Мичигане.

Миссия ОБСЕ назвала выборы в США хорошо организованными. Наблюдатели не выявили нарушений при почтовом голосовании и назвали слова Трампа о фальсификациях пока бездоказательными.

Байден заявил, что выиграл в достаточном для победы числе штатов, но пока не станет говорить о победе. Также он призвал американцев забыть о разногласиях.

При этом Байден запустил сайт, посвященный передаче власти его администрации.

В Портленде проходят протестные акции на фоне президентских выборов.

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