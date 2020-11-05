Кернеса официально признали мэром Харькова
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия по результатам выборо официально признала Геннадия Кернеса Харьковским городским головой.
Согласно протоколу о результатах выборов, за Кернеса отдали голоса 60,34% избирателей (195044 голосов). Всего участие в голосовании приняли 323 218 избирателей.
«Таким образом горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой», – отметила председатель комиссии Ольга Мозговая.
Кернес является мэром Харькова с 2010 года.
Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья уехал на лечение в Германию.
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