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03:17 05 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС вводит санкции в отношении Лукашенко

Послы стран-членов Евросоюза запустили процедуру введения санкций в отношении Александра Лукашенко.

Санкции также коснутся его сына Виктора и еще 13 чиновников, причастных к развертыванию репрессий против граждан после выборов в стране.

Ожидается, что решение по введению санкций вступит в силу 6 ноября – в этот день должны поступить письменные подтверждения от 27-ми членов ЕС.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко.

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Тэги: санкции, Европейский союз, Александр Лукашенко

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