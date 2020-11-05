ЕС вводит санкции в отношении Лукашенко
Послы стран-членов Евросоюза запустили процедуру введения санкций в отношении Александра Лукашенко.
Санкции также коснутся его сына Виктора и еще 13 чиновников, причастных к развертыванию репрессий против граждан после выборов в стране.
Ожидается, что решение по введению санкций вступит в силу 6 ноября – в этот день должны поступить письменные подтверждения от 27-ми членов ЕС.
Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко.
Новости по теме
Евросоюз на следующей неделе может расширить круг лиц, в отношении которых применяются санкции за подрыв территориальной целостности Украины.
Санкции не были утверждены на заседании, но министры всех стран ЕС уверены в необходимости введения санкций против Минска.
Об этом заявил в Европарламенте представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.