Президента Косово взяли под стражу в Гааге

Хашим Тачи задержан и взят под стражу в Гааге — ему инкриминируют военные преступления и преступления против человечности.

Помимо Тачи, в следственный изолятор отправили бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепа Селими и экс-главу парламента Якупа Красничи.

Международный уголовный суд в Гааге предъявил Тачи и девяти другим бывшим косовским военным обвинения в военных преступлениях во время войны Косово с Сербией в 1998—1999 годах.

Тачи, один из основателей Освободительной армии Косово, и девять других бывших командиров, которые вели партизанскую войну против сербских сил, обвиняются в убийствах, похищениях, преследованиях и пытках. Суд обвиняет их в убийстве почти 100 человек, в том числе сербов, косовских албанцев, представителей других этнических групп, а также политических оппонентов.

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