УЕФА предлагает разрешить футболистам играть рукой

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин направил запрос главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В письме содержится просьба вернуть судьям право самим определять, была ли игра рукой умышленной.

Правило фиксации игры рукой было ужесточено в марте 2019 года Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). После этого судьи вынужденно стали назначать пенальти в случаях, когда мяч попадал в невольно вытянутую или поднятую игроком руку.

По мнению Чеферина, такие случаи неизбежны, но они приводят к чрезмерной фрагментации игры не должны наказываться. Это уже породило много несправедливых решений, которые подрывают дух игры и с разочарованием встречены футбольным сообществом.

«Попытка четко определить случаи, когда попадание мяча в руку является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом. В настоящее время защитники вынуждены принимать «неестественные» позы, чтобы избежать риска, что мяч попадет им в руку и будет назначен пенальти», – говорится в письме Чеферина.

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