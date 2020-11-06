Путин уйдет в отставку в 2021 из-за опасения болезни Паркинсона?

Кремль отрицает, что Путин планирует уйти с поста президента из-за проблем со здоровьем. А судя по кадрам он пребывает в легкой агонии, постоянно двигая ногами, бессмысленно перебирая бумаги на столе.

Cлухи о приближении отставки усилились на фоне законопроекта о «пожизненной неприкосновенности».

Президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку в начале 2021 года из-за опасений, что у него болезнь Паркинсона. Об этом 6 ноября сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники, пишет «Гордон».

По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ.

Кроме этого издание ссылается на наблюдения кадров с Путиным, которые показывают подергивающиеся пальцы, когда он держал ручку или чашку, в которой, как полагают источники, могло быть обезбаливающее, а также – что он сжимал полдокотник стула, что может свидетельствовать о болях.

Таблоид отмечает, что слухи о приближении отставки Путина усилились в начале недели, когда был предложен законопроект о «пожизненной неприкосновенности» для него.

Издание подчеркивает, что Кремль неоднократно опровергал слухи о том, что Путин готовится к уходу.

Будущее 68-летнего президента России стало предметом растущих обсуждений после того, как известный критик профессор Валерий Соловей предположил, что лидер страдает болезнью Паркинсона, и что его семья призвала его уйти на пенсию в новом году.

Это произошло после того, как выяснилось, что Путин строит пенсионные планы, внося новый закон, который сделает его пожизненным сенатором и гарантирует ему пожизненную неприкосновенность после прихода к власти.

Сегодня в пятницу, 5 ноября, утром официальный представитель Кремля и заместитель главы администрации Дмитрий Песков заявил, что у Путина «отличное здоровье», и отклонил заявления о болезни Паркинсона как «полную чушь».

На вопрос, планирует ли Путин уйти в ближайшее время, как предлагал Соловей, Песков ответил: «Нет».

Он добавил: «У президента все хорошо».

Его опровержение произошло после того, как вчера вечером Соловьев сказал, что любовница Путина, гимнастка Алина Кабаева, а также его дочери Мария Воронцова, 35 лет, Катерина Тихонова, 34 года, призывали его уйти в отставку.

По России распространились кадры, на которых Путин двигается ногами, когда он держится за подлокотник стула, что свидетельствует о его плохом здоровье. Глаза также привлекают подергивающаяся ручка в пальцах бывшего сотрудника КГБ и чашка, которая, по предположениям аналитиков, была наполнена обезболивающим.

Это не первый случай, когда люди предполагают, что Путин страдает болезнью Паркинсона.

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