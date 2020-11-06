В Раде около десяти законопроектов по КСУ
У каждой фракции в парламенте свое видение выхода из кризиса, связанного с Конституционным судом, принятие решения откладывается.
Разные политсилы в Верховной Раде уже разработали около 10 законопроектов, призванных решить ситуацию вокруг Конституционного Суда. Об этом в пятницу, 6 ноября, заявила заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец в комментарии УНН.
«Есть законопроекты, восстанавливающие нормы об особенностях е-декларирования и ответственности за декларирование недостоверной информации. Есть законопроекты Сергея Ионушаса, Ольги Совгири от Слуги народа о порядке рассмотрения дел и кворуме для принятия решений КСУ, Галины Янченко по финансированию. Сергей Власенко от Батькивщины предлагает несколько законодательных инициатив по изменению декларирования отдельных категорий. В Голосе и ЕС свои наработки. И это помимо ключевого президентского законопроекта и предложенной ему альтернативы спикера», – сказала Мошенец.
По ее словам, около десяти различных законодательных инициатив так или иначе касаются проблемы вокруг КСУ.
Мошенец добавила, что у каждой фракции свое видение выхода из этой ситуации.
Также число этих законопроектов может еще увеличиться, поскольку подать альтернативные законопроекты к инициативе спикера ВРУ Дмитрия Разумкова № 4304 можно до понедельника, 9 ноября.
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Соответствующее решение поддержали 259 нардепов.
Представители фракций Голос, ЕС, ОПЗЖ и За будущее считают законопроект Зеленского незаконным и отказывается за него голосовать. Также во фракциях рассказали о своем видении выхода из кризиса.