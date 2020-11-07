Байден заявил, что победит на выборах в США
Представитель Демократической партии подчеркнул, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах.
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что его команда еще не готова объявить о победе в гонке, но всем уже ясно, что они ее выиграют. Об этом говорилось в его выступлении в городе Уилмингтон штата Делавэр перед сторонниками, которое транслировал телеканал FoxNews.
Кроме того, демократ пообещал, что не позволит приостановить подсчет голосов. Он отметил, что на этих выборах его уже поддержали более 74 миллионов американцев – это больше, чем получил «кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов».
Также он подчеркнул, что уверен в своей победе в штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Джорджия (16 голосов), Невада (6 голосов) и Аризона (11 голосов). При этом кандидат призвал американцев сохранять терпение и спокойствие после напряженной предвыборной борьбы.
«Серьезные разногласия неизбежны при демократии, такие разногласия полезны, они свидетельствуют о том, что в обществе идет активная дискуссия, что люди твердо отстаивают свои взгляды. Мы можем быть оппонентами, но не противниками», – отметил демократ и призвал прекратить межпартийную войну.
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