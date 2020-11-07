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09:00 07 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден заявил, что победит на выборах в США

Представитель Демократической партии подчеркнул, что не позволит приостановить подсчет голосов на президентских выборах.

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что его команда еще не готова объявить о победе в гонке, но всем уже ясно, что они ее выиграют. Об этом говорилось в его выступлении в городе Уилмингтон штата Делавэр перед сторонниками, которое транслировал телеканал FoxNews.

«Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку. <…> Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», – сказал политик.

Кроме того, демократ пообещал, что не позволит приостановить подсчет голосов. Он отметил, что на этих выборах его уже поддержали более 74 миллионов американцев – это больше, чем получил «кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов».

Также он подчеркнул, что уверен в своей победе в штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Джорджия (16 голосов), Невада (6 голосов) и Аризона (11 голосов). При этом кандидат призвал американцев сохранять терпение и спокойствие после напряженной предвыборной борьбы.

«Серьезные разногласия неизбежны при демократии, такие разногласия полезны, они свидетельствуют о том, что в обществе идет активная дискуссия, что люди твердо отстаивают свои взгляды. Мы можем быть оппонентами, но не противниками», – отметил демократ и призвал прекратить межпартийную войну.

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Тэги: выборы, США, быйден

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