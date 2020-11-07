Байден набрал достаточно голосов, чтобы стать президентом

К полудню субботы, 7 ноября, после подведения итогов голосования в штате Пенсильвания Джо Байден стал недостижимым для своего конкурента.

AP и несколько крупных американских телеканалов – CNN, NBC News, ABC News и CBS News – сообщили, что Джозеф Байден избран 46-м президентом США, после того как завершился подсчет голосов в Пенсильвании. Он набрал более 270 голосов в коллегии выборщиков.

«Америка, для меня большая честь, что меня избрали руководителем нашей великой страны. Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю быть президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет», – говорится в заявлении Байдена.

Избирательный штаб Дональда Трампа назвал заявления об избрании на пост президента США Джо Байдена «ложной поспешной новостью».

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