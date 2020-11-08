В Украине свыше девяти тысяч случаев COVID-19
Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области.
За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили глава Минздрава Максим Степанов на своей странцие в Facebook в воскресенье, 8 ноября.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 315, медработников – 326). Также за последние сутки госпитализированы – 1157 человек, летальных случаев – 138, выздоровели – 2637 человек», – написал Степанов.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек – умерли, выздоровели – 206 866.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543 случая) областях.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая – 12420 (+204)
- Волынская – 16105 (+310)
- Днепропетровск – 17748 (+302)
- Донецк – 13907 (+361)
- Житомирская – 18334 (+543)
- Закарпатская – 16932 (+262)
- Запорожская – 13442 (+688)
- Ивано-Франковск – 24066 (+505)
- Киев – 44 172 (943)
- Киевская – 19820 (+546)
- Кировоградская – 3092 (+74)
- Луганская – 4450 (+105)
- Львовская – 33283 (+301)
- Николаевская – 10240 (+291)
- Одесская – 28 265 (+371)
- Полтавская – 11944 (+245)
- Ровенская – 21770 (+367)
- Сумская – 14486 (+383)
- Тернопольская – 22040 (+133)
- Харьковская – 43213 (+1074)
- Херсонская – 5441 (+192)
- Хмельницкая – 19493 (+476)
- Черкасская – 10618 (+157)
- Черновицкая – 25016 (+457)
- Черниговская – 10054 (+107).
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