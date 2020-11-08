В Украине свыше девяти тысяч случаев COVID-19

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили глава Минздрава Максим Степанов на своей странцие в Facebook в воскресенье, 8 ноября.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 315, медработников – 326). Также за последние сутки госпитализированы – 1157 человек, летальных случаев – 138, выздоровели – 2637 человек», – написал Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек – умерли, выздоровели – 206 866.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543 случая) областях.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая – 12420 (+204)

Волынская – 16105 (+310)

Днепропетровск – 17748 (+302)

Донецк – 13907 (+361)

Житомирская – 18334 (+543)

Закарпатская – 16932 (+262)

Запорожская – 13442 (+688)

Ивано-Франковск – 24066 (+505)

Киев – 44 172 (943)

Киевская – 19820 (+546)

Кировоградская – 3092 (+74)

Луганская – 4450 (+105)

Львовская – 33283 (+301)

Николаевская – 10240 (+291)

Одесская – 28 265 (+371)

Полтавская – 11944 (+245)

Ровенская – 21770 (+367)

Сумская – 14486 (+383)

Тернопольская – 22040 (+133)

Харьковская – 43213 (+1074)

Херсонская – 5441 (+192)

Хмельницкая – 19493 (+476)

Черкасская – 10618 (+157)

Черновицкая – 25016 (+457)

Черниговская – 10054 (+107).

Тэги: статистика, карантин, covid-19