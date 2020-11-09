Президент Венесуэлы посочувствовал Трампу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ему больно за американского лидера Дональда Трампа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ему больно за американского лидера Дональда Трампа, поскольку лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо его предал.

Свое мнение Мадуро выразил во время выступления, которое в воскресенье, 8 ноября, транслировал государственный телеканал.

«Не прошло и пяти минут, как американские телеканалы объявили о победе Джо Байдена, и Гуайдо бросил Трампа. Крысы бегут с тонущего корабля», – объявил Мадуро.

При этом президент Венесуэлы выразил готовность сотрудничать с новой американской администрацией для возобновления «достойного, искреннего, прямого диалога».

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

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