Общественники просят нардепа от Днепра содействовать созданию комиссии МВД для расследования хищений в ДНУ

Соответствующее Обращение «Украинский комитет по борьбе с коррупцией» направил народному депутату от Днепра, члену Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владиславу Бородину

Так общественники отреагировали на прекращение уголовного производства Соборным отделением полиции Днепра относительно хищений в Днепровском национальном университете им. О. Гончара.

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По данным общественников, в июне текущего года они направили министру внутренних дел Арсену Авакову заявление о том, что его подчиненные в Днепре покрывают преступления в ДНУ. Спустя четыре месяца, в октябре, из полиции общественники получили письмо с сообщением, что в марте 2020 года Соборное отделение полиции внесло сведения о финансовых нарушениях в вузе в Единый реестр досудебных расследований. Однако уже через 12 дней следователь принял решение о прекращении уголовного производства.

«Мы понимаем, что от Авакова скрыли факт незаконного прекращения уголовного производства, – говорит руководитель «Украинского комитета по борьбе с коррупцией Анатолий Шнвченко. – Поэтому приняли решение обратиться к члену Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады инициировать создание ведомственной комиссии МВД относительно саботажа расследования правонарушений в ДНУ и незаконного прекращения уголовного производства сотрудниками Соборного отделения полиции».

Кроме этого, общественники настаивают на возобновление уголовного производства через органы прокуратуры или суд. А также просят содействия народного депутата возбудить уголовные производства по неучтенным эпизодам – злоупотреблениям и правонарушениям должностными лицами ДНУ, – которые ранее были отмечены в жалобе на имя Арсена Авакова.

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«Почему в полиции проигнорировали очевидные преступления – незаконное распоряжение бюджетом студенческого совета в личных целях администрацией ВУЗа, воровство деканом механико-математического факультета щебня на школьной площадке? Существует видео доказательство и признание декана, – отмечает Анатолий Шевченко. – Противозаконно взималась плата со студентов-выпускников за получение дипломов. Данные эпизоды не расследовались».

Если, после подключения депутатского корпуса, дело о хищениях в ДНУ не сдвинется с мертвой точки, общественники в частном порядке подадут иск в суд, чтобы обязать полицию возобновить уголовное производство.

Ранее «Новости Днепра» сообщали, что Жовтневый районный суд Днепра обязал Соборное отделение полиции начать расследование возможных правонарушений со стороны администрации Днепровского национального университета им. Олеся Гончара. По решению суда, полицейские обязаны внести данные о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Суд обязал полицию расследовать финансовые схемы в Днепровском университете

В середине февраля общественники обратились в полицию с заявлением о финансовых нарушениях со стороны администрации ДНУ и ректора Николая Полякова. Поводом для обращения к правоохранителям стало журналистское расследование, в котором говорится о махинациях в ДНУ со средствами студенческого совета, а также злоупотреблениях при ремонте общежитий, закупке товаров по завышенной цене и т.д.

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