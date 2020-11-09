Как подобрать рыболовный костюм Норфин

В линейке бренда Норфин представлено более 70 модификаций разных рыболовных костюмов, а также вариантов одежды для активного отдыха на природе.

В линейке бренда Норфин представлено более 70 модификаций разных рыболовных костюмов, а также вариантов одежды для активного отдыха на природе. Такое количество разных моделей обеспечивает наиболее полное разнообразие, среди которого можно легко подобрать необходимую экипировку под конкретные задачи. Среди костюмов для рыбалки представлены как зимние варианты, так и демисезонная одежда.

Преимущества рыболовных костюмов Норфин

Бренд Норфин, созданный в Латвии более 20 лет назад, довольно быстро завоевал популярность как в Восточной, так и в центральной Европе. Известна эта марка и на Украине, в Белоруссии и России. Любовь пользователей бренд завоевал прежде всего своим высокотехнологичным подходом к спортивной экипировке.

Бренд имеет собственные исследовательские лаборатории, где регулярно проводятся:

Разработки новых многослойных тканей

Анализ потребительских свойств текущих тканей

Тесты и испытания моделей, подготовленных к серийному выпуску

Очень важен тот момент, что испытаниям и тестам подвергаются как ткани, так и уже готовые костюмы. Вся экипировка проходит несколько видов испытаний:

На перепады влажности и влагостойкость

На перепады температур

На ветроустойчивость

На разрыв и натяжение костюма

На удобство носки в активном режиме

На движения различной амплитуды

На трение

На разные положения тела

На плавучесть при попадании человека в воду

Благодаря этим испытаниям в продажу попадают только удобная и многофункциональная экипировка, которая выдержит любое испытание. Особенно актуален подобный подход для рыболовных костюмов. Именно поэтому в линейке Norfin разделяются одежду для разных видов рыбалки:

Обычной рыбалки с берега

Ловли с лодки

Ловли с берега в сочетании с активным поиском рыбы

Активной, спортивной ловли рыбы с ее поиском

Подледной охоты

Подледной ловли на сильном морозе в длительном статичном положении

Рыболовные костюмы Норфин https://norfin.com.ua/kostumy/ прекрасно защищают тело от влаги даже при попадании в воду. Отдельные модели позволяют держаться на воде без особых усилий даже в холодное время года.

Конструктивные особенности костюмов Норфин

Разработкой одежды в компании Норфин занимается собственное дизайнерское бюро. Поэтому при создании экипировки дизайнеры стараются использовать максимально удобные и функциональные детали. Каждая застежка, каждый карман или клапан здесь строго выверены и просчитаны. Большинство рыболовных костюмов Norfin обладают удобными элементами:

Капюшонами с двойной регулировкой

Противоветровым воротником

Противоветровыми клапанами на молниях

На куртках расположены карманы для согревания рук

Некоторые куртки имеют дополнительную съемную противоветровую юбку

Куртки и полукомбинезоны обладают противоветровыми утяжками

Рукава имеют двойные манжеты с регулировкой, что обеспечивает защиту запястий от попадания снега и поддувания ветра

Штанины полукомбинезонов имеют дополнительные накладки для прочности и утепления в седалище и коленях

Низ штанин регулируется по ширине, что позволяет надевать сапоги как поверх брюк, так и заправлять брюки в них

Подкладка одежды выполнена из специальных дышащих материалов, которые быстро отводят влагу и не дают телу потеть даже при активных движениях

Как купить рыболовный костюм Норфин

В линейки Норфин представлены как зимние, так и демисезонные костюмы для рыбалки. Демисезонная одежда рассчитана на температуру от +25 до – 10 градусов и легко выдерживает перепады температур. В такой одежде не нужно беспокоиться тепло ли будет в течение дня или резко похолодает.

Зимняя экипировка легко выдерживают температуру от 0 градусов до -40, при этом многие костюмы рассчитаны на нахождение человека в долгом статичном положении на снегу или на льду.

При выборе одежды важно не только учесть температуру, на которую она рассчитана, но и учесть его влагостойкость и погодные условия, которые представлены в таблице:

Погодные условия Влагостойкость ткани Небольшой, легкий дождик 10-30 минут 1000 – 2000 Дождь средней интенсивности с перерывами 2000 – 4000 Моросящий постоянный дождь или сильные осадки продолжительностью до 4 часов 4000-8000 Продолжительный дождь средней и высокой интенсивности 8000 – 10 000 Сильный, постоянный ливень, мокрый снег в сочетании с метелью 10 000 – 12 000

Также при выборе костюма для рыбалки важно учесть активность владельца одежды и дышащие свойства экипировки:

Вид активности Дышащие свойства Охота на рыбу с берега или лодки в спокойном положении 2000 – 4000 Ловля в спокойном положении в сочетании с периодическими активными действиями 4000 – 8000 Активные действия при охоте на рыбу, участие в соревнованиях Более 8000

Эти параметры помогут подобрать удобный рыболовный костюм, который будет оптимальным по цене и своим потребительским качествам.