Белорусская оппозиционерка заявила, что у будущего президента будет своя принципиальная позиция по этому вопросу.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине. Об этом она сказала в интервью Укринформу, которое было опубликовано в понедельник, 9 ноября.

«Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», – считает Тихановская.

Комментируя российскую оккупацию части Донбасса, Тихановская заявила, что выступает против любого проявления агрессии.

В то же время, Тихановская подчеркнула, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, который будет избран после падения режима Лукашенко.

«Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа», – заявила она.

Что касается поддержки Украины белорусского народа, то лидер оппозиции назвала ее «важной» и «символической».

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