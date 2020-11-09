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Главная » Украина » Политика
16:30 09 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сепаратисты на Донбассе отказываются возобновлять работу КПВВ

На линии разграничения работать будет только пункт пропуска Еленовка в Донецкой области и только два дня в неделю.

Сепаратисты продолжают блокировать пункты пропуска в Донецкой области, несмотря на то, что Украина с 10 ноября возобновляет их работу со своей стороны. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Так, гражданские по-прежнему смогут пересекать линию разграничения только через один КПВВ два дня в неделю.

Отмечается, что работать будет только КПВВ Еленовка (по понедельникам и пятницам) на дорожном коридоре с КПВВ Новотроицкое. Таким образом, пропуск через КПВВ Майорское, Марьинка и Гнутово будет заблокирован.

При этом в «ДНР» отмечают, что открытие Украиной пунктов пропуска в одностороннем порядке якобы приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в Донецкой области.

Сепаратисты на КПВВ требуют такие документы:

  • для выезда из ОРДО нужно необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории;
  • для въезда в ОРДО необходимо разрешение так называемого «межведомственного оперативного штаба».
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Тэги: Донбасс, сепаратисты, кпвв

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